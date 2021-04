Vojnović o novem romanu Đorđić se vrača: Ena od tematik je izkoreninjenost na ravni celotnega sveta

Ljubljana, 13. aprila - Pisatelj Goran Vojnović je 13 let po prvencu Čefurji raus! pri založbi Beletrina izdal svoj četrti roman Đorđić se vrača kot neke vrste nadaljevanje. Vendar to ni več le zgodba o Slovencih in čefurjih, temveč o svetu, ki izginja. Tudi ni roman o pandemiji, saj je pisatelj, kot je povedal v spletnem pogovoru, z njim izrazil razočaranje.