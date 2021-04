Sindikat z zahtevo za presojo ustavnosti odvzema kriznega dodatka delavcem v gospodarstvu

Ljubljana, 13. aprila - Sindikat obrti in podjetništva bo zaradi načela pravne varnosti in spoštovanja pravic delavcev v gospodarstvu vložil zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti sedmega protikoronskega zakona. Ogorčeni so, ker so delavci v gospodarstvu lahko dobili dodatek za delo v rizičnih razmerah, a so jim ga po razlagi ministrstva za zdravje odvzeli.