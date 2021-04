New York, 13. aprila - Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa so v ZDA v ponedeljek našteli manj kot 300 smrtnih žrtev covida-19 in tudi število okužb je padlo na okrog 46.400. V ZDA se je doslej skupaj okužilo 31,3 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 562.500.