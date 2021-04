Sevilla v drugem polčasu do preobrata

Vigo, 12. aprila - Španski nogometni klub Sevilla je v zadnji tekmi 30. kroga španskega državnega prvenstva ugnal Celto iz Viga s 4:3 in ostaja v boju za naslov prvaka. Sevilla ima namreč po 30 odigranih krogih 61 točk. Pred andaluzijskim velikanom so le Atletico Madrid (67), Real Madrid (66) in Barcelona (65).