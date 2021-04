V Rimu gostinci na protestih zahtevajo pravico do dela

Rim, 12. aprila - Na stotine ljudi iz vse Italije se je danes zbralo na trgu San Silvestro v središču Rima na protestu lastnikov lokalov, restavracij in telovadnic, ki morajo biti zaradi protikoronskih ukrepov zaprti. Zbrali so se v okviru neformalne pobude #ioapro (jaz odpiram) in zahtevali, da jim dovolijo delati.