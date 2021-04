V DeSUS zgladili nesoglasja in dosegli dogovor, delovali bodo kot stranka sredine

Ljubljana, 12. aprila - V DeSUS so na današnjem zasedanju izvršnega odbora in sveta stranke zgladili nesoglasja, ki so v zadnjih dneh odmevala med strankinimi poslanci in začasno vodjo DeSUS Brigito Čokl. Odločili so se, da bodo delovali skupno, da ne bodo dovolili, da jih razdirajo drugi ali da se razdvajajo sami, je dejala Čoklova in napovedala, da bodo stranka sredine.