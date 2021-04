München ne more zagotoviti prisotnosti navijačev za Euro

München, 12. aprila - Nemško mesto München v tem trenutku zaradi zdravstvenih razmer na Bavarskem ne more zagotoviti, da bo lahko na evropskem nogometnem prvenstvu med 11. junijem in 11. julijem stadion Allianz Arena sprejel določeno število navijačev, poroča nemška tiskovna agencija dpa. To je danes v izjavi za javnost sporočil župan Münchna Dieter Reiter.