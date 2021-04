Become Indeks 2021: Hitrejše inovacije vse bolj v ospredju

Ljubljana, 13. aprila - Pandemija novega koronavirusa je gonilo za vse hitrejše inovacije, nove izzive in zahteve potrošnikov po prilagajanju, je pokazala najnovejša raziskava Become Index 2021. 71 odstotkov vprašanih potrošnikov se bo bolj verjetno odločilo za blagovne znamke, ki so med pandemijo pokazale skrb za svoje stranke in zaposlene.