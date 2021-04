MGL in MKL združila moči za cikel pogovorov med odrom in literaturo

Ljubljana, 13. aprila - Mestno gledališče ljubljansko (MGL) je v sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana (MKL) zasnovalo nov projekt MGL v MKL: Med odrom in literaturo. Cilj cikla pogovorov je občinstvu približati vrednost in razumevanje umetnosti, predvsem gledališča in literature. Gost današnjega prvega spletnega srečanja bo dramatik in režiser Nejc Gazvoda.