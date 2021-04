Motociklistična dirka 24 ur Le Mansa prestavljena

Le Mans, 12. aprila - Motociklistična preizkušnja 24 ur Le Mansa je zaradi pandemije novega koronavirusa prestavljena na kasnejši termin, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sprva bi morala biti celodnevna dirka na sporedu 17. in 18. aprila, a so organizatorji 44. izvedbo tekmovanja prestavili na 12. in 13. junij.