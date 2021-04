V začetku tedna negativna gibanja na Wall Streetu

New York, 12. aprila - Po rekordni rasti konec prejšnjega tedna so tečaji vrednostnih papirjev na borzi na Wall Streetu v začetku današnjega trgovanja obrnjeni rahlo navzdol. Pred vlagatelji je sicer dogodkov poln teden, med drugim bodo o četrtletnem poslovanju v sredo poročale banke JP Morgan, Goldman Sachs in Wells Fargo, v četrtek pa še Bank of America in Citigroup.