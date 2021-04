Na spletnem pogovoru poudarili zahtevnost Chronove bolezni

Ljubljana, 12. aprila - Crohnova bolezen je v Sloveniji vse pogostejša in vse bolj agresivna. Stroka ocenjuje, da je pri nas okoli 8000 bolnikov s to boleznijo in da njihovo število še narašča, čeprav registra ni, je na današnjem spletnem pogovoru pojasnila gastroenterologinja iz UKC Ljubljana Nataša Smrekar. Večina bolnikov ima lažji potek bolezni, a bolezen napreduje.