Natečaj za oblikovanje uniforme slovenskega osebja na Expu 2020

Ljubljana, 12. aprila - Agencija Spirit Slovenija, ki je nosilka organizacijske in vsebinske izvedbe slovenske predstavitve na svetovni razstavi Expo 2020 v Dubaju, je objavila natečaj za izbiro uniforme osebja, ki bo sodelovalo v slovenskem paviljonu. Javni natečaj bo odprt do 10. maja, so sporočili danes.