Velenjski policist s hitrim posredovanjem rešil življenje poškodovancu

Celje, 12. aprila - Velenjske policiste so v nedeljo dopoldne obvestili o pogrešanem 60-letnem občanu. Takoj so sprožili iskalno akcijo, v kateri so sodelovali še celjski policisti ter vodnika službenih psov. Pogrešanega je negibnega v prepadu opazil policist, ki mu je s hitrim nudenjem pomoči rešil življenje, so sporočili s Policijske uprave Celje.