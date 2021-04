Za sofinanciranje infrastrukture za vzpostavitev stanovanjskih skupin skoraj sedem milijonov evrov

Ljubljana, 12. aprila - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let. Predvideva se sofinanciranje 25 enot v vzhodni kohezijski regiji. Skupna višina sredstev do leta 2023 znaša dobrih 6,92 milijona evrov.