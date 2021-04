V Franciji po novem proti covidu-19 cepijo vse starejše od 55 let

Pariz, 12. aprila - Francija v prizadevanjih za pospešitev kampanje cepljenja proti covidu-19 z današnjim dnem uvaja nekatere spremembe. Cepljenje so razširili na vse starejše od 55 let, ki jim pri tem ni treba izpolnjevati nobenih drugih pogojev. Obenem bodo nekoliko podaljšali obdobje med prvim in drugim odmerkom cepiva podjetij Pfizer in BioNTech.