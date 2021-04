Po oceni Podgorška bi pozeba lahko povzročila do 50 milijonov evrov škode

Trebnje, 12. aprila - Minister za kmetijstvo Jože Podgoršek, ki si na terenu po nedavni pozebi danes ogleduje škodo v sadjarstvu in vinogradništvu, je ob obisku v Trebnjem ocenil, da naj bi pozeba povzročila za 40 do 50 milijonov evrov škode. Primerljiva naj bi bila s škodo po pozebi v letih 2016 in 2017, ki je dosegla približno 45 milijonov evrov.