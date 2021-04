Umrl srbski glasbenik in skladatelj filmske glasbe Zoran Simjanović

Beograd, 12. aprila - V 75. letu starosti je v nedeljo v rodnem Beogradu preminil glasbenik in skladatelj Zoran Simjanović, avtor glasbe za več kot 60 igranih filmov in televizijskih serij. Pogosto je sodeloval tudi s slovenskimi glasbeniki in filmskimi ustvarjalci, med drugim pri filmih Draga moja Iza (1979) in Mario je gledal morje z zaljubljenimi očmi (2014).