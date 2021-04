Ljubljanska borza: Indeks dopoldne navzgor

Ljubljana, 12. aprila - Indeks na Ljubljanski borzi se je v dopoldanskem delu trgovanja okrepil za 0,85 odstotka. Nad gladino so ga potisnile predvsem delnice Petrola, Krke in Luke Koper. Največ zanimanja pa vlagatelji zaenkrat kažejo za delnice NLB, s katerimi so doslej opravili za slabih 300.000 evrov prometa.