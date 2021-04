V večini hrvaških šol po počitnicah pouk na daljavo

Zagreb, 12. aprila - Po spomladanskih počitnicah za večino hrvaških učencev in dijakov poteka pouk na daljavo, v šolske klopi so se danes vrnili zgolj v petih od 20 hrvaških županij. Zaradi poslabšanja epidemiološke slike so v primorsko-goranski županiji uvedli najstrožje ukrepe v državi. V minulih 24 urah so na Hrvaškem potrdili 422 novih okužb.