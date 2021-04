V sojenju za trojni umor poslušali obdolženčeve klice na OKC

Ljubljana, 12. aprila - V današnjem nadaljevanju sojenja Petru Gaspetiju za trojni umor v Škocjanu pri Domžalah junija lani so poslušali posnetke treh pogovorov med OKC in obdolženim po umoru. Na prvih dveh je slišati zadihanega in jeznega moškega, ki med kletvicami pove, kaj je storil. V tretjem posnetku pa dobrovoljno povabi policista, naj "pridejo pogledati".