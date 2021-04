Indija po številu okužb z novim koronavirusom prehitela Brazilijo

New Delhi, 12. aprila - V Indiji število okužb z novim koronavirusom strmo narašča, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki navaja podatke indijskega ministrstva za zdravje. Danes so v državi zabeležili več kot 168.000 primerov okužb z virusom. Indija je tako prehitela Brazilijo in je za ZDA zdaj na drugem mestu med državami z največjim številom okužb s koronavirusom.