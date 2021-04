"Hidekimanija" stresla Japonsko tri mesece pred olimpijskimi igrami

Augusta, 12. aprila - Komentatorji so komaj zadrževali solze, predsednik vlade mu je čestital le nekaj sekund po zmagi, borza se je odprla z neposrednim televizijskim prenosom in občutnim dvigom vrednosti, časniki pa so izšli z dodatno prilogo, ki je rezervirana samo za največje dogodke. "Hidekimanija" je stresla Japonsko tri mesece pred olimpijskimi igrami.