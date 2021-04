Na Češkem po pol leta konec izrednih razmer; številni ukrepi ostajajo

Praga, 12. aprila - Na Češkem so se danes po šestih mesecih končale izredne razmere, povezane z epidemijo novega koronavirusa. S tem je odpravljena prepoved zapuščanja območja bivanja in gibanja v nočnem času, v šole se vračajo prvi učenci. Ukrepi, kot sta omejevanje stikov in zaprtje velikega deleža trgovin ter gostinskih lokalov, pa ostajajo v veljavi.