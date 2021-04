Režiserji v dialogu s Simonitijem o položaju slovenske kinematografije

Ljubljana, 12. aprila - Društvo slovenskih režiserjev (DSR) je v ciklu Režiserji v dialogu pripravilo pogovor o položaju slovenskega filma, ki se ga je udeležil tudi minister za kulturo Vasko Simoniti. Člani društva so predstavili težave področja in pozvali k vzpostavitvi stabilnega delovnega in kreativnega okolja, Simoniti pa je dejal, da ves čas deluje v dobro filma.