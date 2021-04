Colorado pred tekmama z Los Angeles Kings prišel na vrh lige NHL

Ljubljana, 12. aprila - Colorado Avalanche je z zmago 4:1 na gostovanju pri Anaheimu kot prvi prišel do 60. točke v hokejski ligi NHL. Washington Capitals so z 8:1 deklasirali Boston Bruins, mestni derbi v New Yorku med Islanders in Rangers pa se je končal po podaljšku z zmago Otočanov.