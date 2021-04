Ljubljana, 12. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pred Krtino proti Ljubljani. Nastal je približno dva kilometra in pol dolg zastoj, sega do Lukovice. Zaradi jutranje prometne konice je promet upočasnjen na vpadnicah večjih mest in mestnih obvoznicah.