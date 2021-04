Mati v Los Angelesu osumljena umora svojih treh majhnih otrok

Los Angeles, 12. aprila - V Kaliforniji so v nedeljo aretirali 30-letno Liliano Carrillo, ki je osumljena umora svojih treh majhnih otrok, starih šest mesecev, dve in tri leta. Motiv še ni jasen, vendar naj z njo že nekaj časa ne bi bilo vse v redu. Aretirali so jo severno od Los Angelesa, kjer je v stanovanju babica po vrnitvi iz službe našla tri zabodena trupla otrok.