Troboj v Španiji iz tedna v teden bolj tesen

Madrid, 11. aprila - Z zmago Real Madrida v sobotnem el clasicu in zgolj remiju 1:1 Atletico Madrida danes proti Betisu je troboj za naslov španskega nogometnega prvaka postal še bolj napet in tesen. Jan Oblak in soigralci imajo na vrhu razpredelnice 67 točk, Real Madrid je drugi s 66, Barcelona pa tretja s 65. Do konca je še osem krogov.