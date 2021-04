Rdeči vragi v gosteh premagali Tottenham

London, 11. aprila - Nogometaši Manchester Uniteda so na današnji tekmi 31. kroga angleškega prvenstva v gosteh premagali Tottenham s 3:1. Za rdeče vrage so zadeli Brazilec Fred v 57., Urugvajec Edinson Cavani v 79. in Mason Greenwood v šesti minuti sodnikovega podaljška, za gostitelje pa je edini gol dosegel Korejec Heung-Min Son v 40. minuti.