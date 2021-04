Ob 76. obletnici osvoboditve Buchenwalda pozivi k ohranitvi spomina

Weimar/Berlin/Jeruzalem, 11. aprila - V Nemčiji so se danes spomnili 76. obletnice osvoboditve koncentracijskega taborišča Buchenwald. Predsednik države Frank-Walter Steinmeier je opozoril, da grozodejstev nacizma ne smemo pozabiti. Danes sicer mineva tudi 60 let od začetka sojenja nacističnemu zločincu in organizatorju holokavsta Adolfu Eichmannu v Izraelu.