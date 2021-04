Na nekaterih smučiščih nadaljevanje spomladanske smuke

Ljubljana, 11. aprila - Na Arehu, Kaninu, Krvavcu in Voglu se ob zadostnih zalogah snega in spremembi vladnega odloka pripravljajo na nadaljevanje smučarske sezone. Od ponedeljka bo ponovno mogoča smuka na Arehu, Krvavcu in Voglu, kjer pa bodo obratovanje naprav prilagodili vremenu. Na Kaninu bodo naprave najverjetneje znova pognali v petek.