Od danes tudi tekme na državni ravni, več možnosti za rekreacijo

Ljubljana, 12. aprila - Vlada je na petkovi dopisni seji sprejela odlok o izvajanju športnih dejavnosti v času epidemije novega koronavirusa ter določila podobne omejitve, ki so veljale pred 1. aprilom. Treningi in tekme so od danes znova dovoljeni vrhunskim registriranim športnikom, vadba z določenimi omejitvami pa tudi rekreativnim športnikom.