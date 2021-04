Lansko leto uspešno za ljutomerski Cleangrad, eden glavnih kupcev Pfizer

Ljutomer, 11. aprila - Za ljutomersko podjetje Cleangrad, ki projektira in opremlja čiste prostore predvsem za svetovne farmacevtske velikane, je bilo lansko leto zelo uspešno. Povečali so prihodke in dodatno zaposlili okoli 50 delavcev, tako da je trenutno v podjetju okrog 200 zaposlenih. Eden glavnih kupcev je Pfizer.