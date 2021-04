V več nemških mestih protesti za strožje protikoronske ukrepe

Berlin/Düsseldorf/Göttingen, 10. aprila - V več nemških mestih se je danes podalo na ulice več sto ljudi, ki so zahtevali ostrejše ukrepe za zajezitev okužb z novim koronavirusom. Protesti so med drugim potekali v prestolnici Berlin ter nemških mestih Bremen, Hannover, Göttingen, Potsdam in Düsseldorf, poroča nemška tiskovna agencija dpa.