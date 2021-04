Roglič z izjemno predstavo do zmage po Baskiji

Bilbao, 10. aprila - Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je skupni zmagovalec dirke po Baskiji. Enaintridesetletni Kisovčan se je v šesti etapi od Ondarroe do Arrateja (111,9 km) na spustu četrtega od sedmih klancev odlepil od skupine s Tadejem Pogačarjem (UAE Team Emirates) in na koncu z drugim mestom v etapi slavil 13. zmago na večdnevnih dirkah.