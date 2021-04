V Indiji novo rekordno število okužb z novim koronavirusom

New Delhi, 10. aprila - Iz Indije danes poročajo o novem najvišjem dnevnem številu okužb in najvišjem številu smrtnih žrtev covida-19 v zadnjih petih mesecih. Zabeležili so 145.384 novih primerov okužb in 794 smrti. Najbolj prizadeta ostaja zvezna država Maharashtra, kjer ta konec tedna veljajo še posebej stroge omejitve gibanja in delovanja.