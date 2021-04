Delo: Sodišče kršilo zakon, a oprostilna sodba v primeru Mip ostaja

Ljubljana, 10. aprila - Vrhovno sodišče je pritrdilo vrhovnemu tožilstvu, da so višji sodniki storili napako, ko so nekdanje vodilne v Mipu Vojteha in Marka Volka ter Martina Kovača oprostili očitkov preslepitve bank pri pridobitvi posojila za Mip. A sodišče je lahko le ugotovilo, da je bil zakon prekršen, pravnomočne oprostilne sodbe pa ni moglo spremeniti, piše Delo.