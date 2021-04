Umrl ameriški raperski zvezdnik DMX

New York, 10. aprila - V bolnišnici White Plains v New Yorku je v petek v 51 letu umrl Earl Simmons, v svetu glasbe znan kot DMX, je njegova družina sporočila preko družbenih omrežji. Glasbenik je umrl, potem ko je bil zaradi zastoja srca skoraj teden dni v komi, pri življenju pa so ga ohranjali aparati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.