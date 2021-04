V Grčiji cepljenje s cepivom AstraZenece za starejše od 30 let

Atene, 10. aprila - V Grčiji so sprejeli odločitev, da bodo s cepivom proti covidu-19 britansko-švedskega podjetja AstraZeneca cepili starejše od 30 let. Doslej so v Grčiji s tem cepivom cepili samo osebe, ki so bile stare med 60 in 64 let, poroča nemška tiskovna agencija dpa.