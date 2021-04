Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 4.)

Ljubljana, 9. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o sproščanju nekaterih ukrepov za obvladovanje epidemije v Sloveniji. Med drugim bo odpravljena policijska ura, učenci in dijaki pa se bodo vrnili v šole. Poročale so tudi o odločbi ustavnega sodišča, o tvitu predsednika vlade Janeza Janše in o požaru v Domu na Osankarici.