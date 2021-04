Honore in Černy najboljša med ubežniki, v seštevku brez sprememb

Bilbao, 9. aprila - Danec Mikkel Froelich Honore in Čeh Josef Černy (oba Deceuninck-Quick-step) sta brez boja skupaj prečkala ciljno črto pete etape dirke po Baskiji od Hondarribie do Ondarroe (160,2). V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb, tako da pred sobotno zadnjo etapo slovenska asa Primož Roglič in Tadej Pogačar ostajata v boju za skupno zmago.