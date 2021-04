Zdravstveni dom Ljubljana s pozivom k cepljenju starejših od 60 let

Ljubljana, 9. aprila - V Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana pozivajo vse občane, starejše od 60 let, ki so na vrsti za cepljenje po nacionalni strategiji za cepljenje, da se na to tudi prijavijo. To lahko storijo neposredno preko avtomatskega sistema na strani spletne strani zdravstvenega doma, lahko pa se prijavijo tudi pri svojem osebnem zdravniku, so sporočili.