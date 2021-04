S ponedeljkom med drugim odprava nočne omejitve gibanja

Ljubljana, 9. aprila - Po začasnem zaprtju države bodo s ponedeljkom za vso državo veljali ukrepi za obvladovanje epidemije, kot so predvideni za rdečo fazo. Odloke, ki med drugim predvidevajo sprostitev nočne omejitve gibanja, sprostitev nekaterih storitvenih dejavnosti in odprtje smučišč, bo vlada sprejela danes. Obenem so spremenili tudi t. i. semafor ukrepov.