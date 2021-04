Po odločitvi ustavnega sodišča pri prestopu meje omejitve, ki so veljale pred velikonočnim zaprtjem

Ljubljana, 9. aprila - Potem ko je ustavno sodišče v četrtek zadržalo izvrševanje vladnega odloka, ki do vključno nedelje omejuje potovanja v države na rdečem seznamu, je minister za zdravje Janez Poklukar danes pojasnil, da to pomeni, da pri prestopu meje veljajo omejitve, ki so veljale pred velikonočnim zaprtjem.