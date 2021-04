Kaj sledi po smrti princa Philipa?

London, 9. aprila - Po smrti britanskega princa Philipa sledi t. i. operacija Forth Bridge, ki podrobneje opredeljuje postopke do pogreba soproga kraljice Elizabete II. Vse do pogreba po celi državi nastopi obdobje žalovanja, kraljica in drugi člani kraljeve družine pa v tem času ne opravljajo določenih kraljevih obveznosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.