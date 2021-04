Vlada v spremembo načrta sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covida-19

Kriteriji na ravni države

*število okužb predstavlja število novoodkritih okužb v povprečju na dan v zadnjih sedmih dneh

1. črna faza

št. okužb: več od 1350

št. hospitaliziranih: več od 1200

- omejitev gibanja v nočnem času

- javni potniški promet v omejenem obsegu

- odprte nujne trgovine, pošte, banke

- vrtci in šole prva triada, posebne potrebe, izobraževanje na daljavo za vse ostale

- nujne laboratorijske vaje za študente

- treningi in tekmovanja za vrhunske, perspektivne in poklicne športnike ter za člane državnih reprezentanc

- brezkontaktne športne aktivnosti na prostem

- individualna vadba in vadba družin

2. rdeča faza

št. okužb: manj od 1350

št. hospitaliziranih: manj od 1200

- osnovne šole in vrtci se odprejo v celoti, srednje šole po modelu C, na fakultetah dovoljeni seminarji in izpiti do 10 ljudi,

- odprtje dijaških domov,

- muzeji, knjižnice, galerije,

- brezkontaktne športne aktivnosti na prostem v skupini do 10 na priporočeni razdalji

- individualni pouk v glasbenih šolah in izvedba baleta ter sodobnega plesa,

- treningi in tekmovanja za kadete in mladince,

- nekatere servisne storitve, trgovina

3. oranžna faza

št. okužb: manj od 1000

št. hospitaliziranih: manj od 1000

- pouk tudi na fakultetah in višjih šolah v omejenem obsegu,

- zbiranje do 10 oseb

- trgovina v celoti, delna sprostitev gostinskih storitev (terase in vrtovi)

- odprtje študentskih domov

- sprostitev gibanja med regijami

4. rumena faza

št. okužb: manj od 600

št. hospitaliziranih: manj od 500

- sproščanje turističnih nastanitev

- srednje šole in fakultete brez omejitev

5. zelena faza

št. okužb: manj od 300

- odprava omejitev v celi državi,

- veljajo splošni higienski ukrepi in prepoved barov ter diskotek ...

Vir: Vlada RS