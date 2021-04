Od ponedeljka naj bi bila spet dovoljena športna tekmovanja na državni ravni

Ljubljana, 9. aprila - Minister za zdravje Janez Poklukar je o sproščanju ukrepov po zaprtju države za zajezitev epidemije covid-19 povedal, da so pripravljeni odloki, ki od ponedeljka dovoljujejo športna tekmovanja na državni ravni, tudi za kadete in mladince, ter brezkontaktne športne aktivnost do desetih ljudi. Vlada bo o tem odločala na današnji dopisni seji.