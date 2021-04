Prvi študenti na fakultete v rdeči fazi, večina šele v oranžni

Ljubljana, 9. aprila - Na današnjem sestanku študentov s predstavniki pristojnih ministrstev ter NIJZ so se dogovorili, da bo vlada v okviru spremembe semaforja sproščanja ukrepov omogočila, da se študenti na vaje in seminarje ter izpite v omejenem številu vrnejo v rdeči, v večji meri pa v oranžni fazi, so sporočili iz Študentske organizacije Slovenije.