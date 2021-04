Zemljišča za gradnjo kolesarske poti Bled-Bohinj zagotovljena

Bled/Bohinj, 10. aprila - Po težavah zaradi zahtevnega projektiranja in pridobivanja soglasij je že kazalo, da izgradnja kolesarske povezave med Bledom in Bohinjem ne bo izvedljiva do konca leta 2023, kar je pogoj za pridobitev evropskih sredstev. Pred kratkim pa je bohinjska občina dosegla dogovor z lastniki zemljišč in gradnja bo predvidoma lahko stekla še letos.